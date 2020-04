Merknader til reguleringsplan

Det er her bygget etter planen skal komme. Vis mer Olav Hoel

Det har kommet inn flere høringssvar etter at søknaden fra Spiss Arkitektur & Plan AS, som på vegne av Glastad Farsund AS har søkt Farsund kommune om mindre reguleringsendring av Ferjeveien 4 på Farøy, ble lagt ut på høring.