Sjefene for de tre ledende barnefilmfestivalene i Norge, der Ann Karin Atterås i Voss er tredjemann ut, deler frustrasjonen over at det de mener er de beste familiefilmene oppsøkes av få. I neste rekke betyr det at stadig færre våger å satse på kvalitetsfilm for familiepublikummet, heter det i det felles kampskriftet.