Streikende Akademikerne-medlemmer utenfor Landbruksdepartementet etter at meklingen med staten ikke førte fram. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Flere tusen statsansatte blir tatt ut i streik, og en seniorforsker tror streiken kan bli langvarig – før den ender med tvungen lønnsnemnd.

– Det var ventet at dette skulle bli et vanskelig oppgjør. Så det er ikke helt overraskende at det ble streik, sier seniorforsker Åsmund Arup Seip i Fafo til TV 2.

Han sier han tror streiken kan vare lenge.

– Det er også en risiko for at det kan gå så langt at det blir tvungen lønnsnemnd, sier Seip, som legger til at konflikten kan få betydelige konsekvenser over tid.

– Det er en svært vanskelig situasjon, og det ser ikke ut til at partene har funnet en løsning i mekling. Da er det vanskelig å tro at de kan finne løsning i forhandlinger under en streik, sier han.

Tvungen lønnsnemnd skjer når myndighetene forbyr å sette i gang eller opprettholde streik, lockout eller andre former for arbeidskamp for å løse en uenighet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Samtidig bestemmes det at uenigheten skal avgjøres av Rikslønnsnemnda.