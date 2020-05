Lyngøler er blitt moteikoner – 33 år etter

Tor Sverre Sangholt, Stanley Bye, Marilyn Paus, Alf Helge Stendal, Henning Persson, Bente Persson, Anne Møll, Einar Foss Kvavik hadde nok ikke trodd at de skulle bli ikoniske da de stilte opp på dette bildet fra 1987. Nå er bildet trukket frem igjen av en dansk nettside som opplyser at genserne de har på seg er in igjen. Vis mer Per Paus

Einar Foss Kvavik & co i 1980-tallsgruppen Four You ser stilige ut i sine Ball-gensere. 33 år senere hadde de nok ikke regnet med at de skulle bli moteikoner.