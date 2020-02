Se utdelingen av Michelin-stjernene

Mandag kveld er det annonsering av Michelin-stjerner til norske restauranter. Det er knyttet store forventninger til en eventuell heder til restauranten Under på Båly.

Dag Lauvland, Lindesnes

Om «Under» faktisk får én, to, eller tre stjerner mandag kan du se live her. Det er Michelin selv som sørger for sendingen fra Michelin Guide Nordic Countries 2020 i Trondheim, klokken 17.