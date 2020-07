81 km/t i 60-sone på fylkesvei 43

Utrykningspolitiet (UP) har vært aktive i distriktet fredag.

Tidligere fredag ble seks personer tatt for å kjøre for fort på E39 ved Skoland i Lyngdal.

Ved 15-tiden fredag kunne politiet opplyse om at de hadde tatt ytterligere fire personer for å ha kjørt for fort i Lyngdal, på fylkesvei 43 ved Kvavik.

Høyeste målte hastighet under kontrollen i 60-sonen på Kvavik var 81 kilometer i timen. Grensen for å miste førerkortet i en 60-sone er 86 kilometer i timen.