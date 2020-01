Fokus på psykisk helse og selvmord

Tidligere elev Anja Vesterhus Knustad snakket åpent om sine egne selvmordstanker og hvordan hun kom seg videre fra det. Julie Johansen

Elevrådet ved Eilert Sundt vgs avdeling Farsund arrangerte onsdag en dag for hele skolen med fokus på psykisk helse og selvmord.

Denne dagen ble egentlig arrangert for første gang i fjor på skolens Lyngdal-avdeling, og etter gode tilbakemeldinger var det ingen tvil om at Farsund også trengte et slikt arrangement.