Fortsetter juletre-satsingen

Fylkesmannen i Agder gir en skogeier tillatelse til utsetting av 5.000 juletre i Lyngdal.

Det er allerede etablert et område for utplanting av nordmannsedelgran og fjelledelgran etter tidligere søknad fra skogeieren. Denne tillatelsen går i utgangspunktet ut våren 2021. Men nå kan satsingen fortsette etter at Fylkesmannen har sagt ja til 5.000 nye juletre.

– Fylkesmannen mener omsøkt tiltak ikke vil ha uheldig påvirkning på naturmangfoldet ettersom det ikke er registrert noen spesielle miljøverdier på eller i nærheten av omsøkte felt, og at juletrærne hogges før de når reproduktiv alder, står det i vurderingen fra Fylkesmannen.

– Med hjemmel i forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål gir Fylkesmannen i Agder tillatelse til å plante ut 2500 stk. nordmannsedelgran og 2500 stk. fjelledelgran som omsøkt, står det videre.