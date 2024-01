Nødetatene rykket ut etter melding om frontkollisjon mellom to biler på E39 ved Trøngsla i Flekkefjord mandag morgen.

Det var en person i hver av bilene. Disse to personene er sendt til sykehus. Den ene er sendt til Flekkefjord, mens den andre kjøres til Kristiansand, opplyser politiet, som mener glatt veibane førte til at den ene bilen kom over i motgående kjøreretning.

- Vi har fått opplyst at begge var ved bevissthet, sier operasjonsleder Knut Odde til Fædrelandsvennen om skadeomfanget.

Bilberger er bestilt og ventet ankomme 08.45. Fram til det vil det bli manuell dirigering på stedet.