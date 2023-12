Like over midnatt natt til tirsdag meldte politiet i Agder på X/Twitter at politiet har stoppet en traktor i Vesterdalsveien i Kvinesdal hvor fører mistenkes for å kjøre i ruset tilstand.

- Fører til legevakt for blodprøve. Fører har ikke gyldig førerkort og anmeldes også for dette. Politiet oppretter sak, skriver politiet i Agder på X/Twitter.