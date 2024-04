En enhet innen den russiske etterretningstjenesten kobles til Havanna-syndromet, ifølge en omfattende granskning fra 60 Minutes, Der Spiegel og The Insider. De tre mediene publiserte sine artikler i natt norsk tid. Der hevdes det at syndromet kan stamme fra energivåpen som bæres av medlemmer av enheten 29155 i den russiske etterretningstjenesten GRU.

AKP ligger an til nederlag i Tyrkias fem største byer i lokalvalget. Partileder og president Recep Tayyip Erdogan vedgår at resultatet ikke var som håpet. Opposisjonen er optimistisk etter at resultatene fra lokalvalget viser at de leder i landets største by Istanbul og hovedstaden Ankara.