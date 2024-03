Jehovas vitner får ikke tilbake statstilskuddet. Vedtakene om å nekte trossamfunnet støtte er kjent gyldig, og staten frikjennes i en fersk dom i Oslo tingrett.

Ifølge dommen innebærer eksklusjonspraksisen til Jehovas vitner «alvorlige krenkelser av andres rettigheter og friheter», skriver Dagen mandag ettermiddag.

Rettssaken gikk for Oslo tingrett i januar, og nå har tingretten kommet fram til at staten frifinnes. Jehovas vitner dømmes samtidig til å betale sakskostnader på litt over 1,1 millioner kroner.

Jehovas vitner gikk til søksmål mot staten Norge etter å ha blitt fratatt retten til statstilskudd og registrering som trossamfunn, skriver Vårt Land.

I fjor ble det kjent at trossamfunnet mister både statstilskuddet for 2021 og registreringen som trossamfunn. Jehovas vitner er uenig i avgjørelsen og har gått til søksmål mot staten.

Vedtaket er opprettholdt også for avslagene på statsstøtte i 2022 og 2023.

Også kravet på etterbetaling av samlet tilskudd på 35 millioner kroner ble avvist av retten.

Årsaken til tilbakekallelsen av statstilskuddet er at Barne- og familiedepartementet og Statsforvalteren mener eksklusjonspraksisen til Jehovas vitner innebærer negativ sosial kontroll og hindrer fri utmelding fra trossamfunnet.

«Gjennom retningslinjene og praksisen for eksklusjon, oppfordrer Jehovas vitner til å sky medlemmer som utstøtes eller trekker seg, slik at de med få unntak utsettes for sosial isolasjon fra de gjenværende i trossamfunnet», konkluderer dommer Ole Kristen Øverberg.