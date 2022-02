Med skyhøye tømmerpriser sitter mange for tiden på store verdier i skogen. Ny skog må skjøttes for at fremtidige generasjoner skal få nyte godt av ressursen.

– Nå står vi inne i en skog der trærne ble plantet for rundt 70 år siden. Dette er fin gran som ble skjøttet bra av dem som plantet det som i dag er blitt hogstmoden trevirke. Mye av tømmeret her skal til Eikås sagbruk og bli plank, mens noe kan bli sendt til produksjon av papir eller kuttet opp til flis. Det som er viktig er at når en planter et felt på nytt, må en skjøte området med å ta vekk annen vegetasjon de første fem til ti årene. Da kan fremtidige generasjoner ta ut gevinsten om 50 til 60 år, mener Eivind Kvinlaug.

Skjøte området etter planting

Hans daglige virke er skogbruksleder i AT-skog opp mot skogeierne i Lister-regionen.

I et felt like ved Heddan gard i Hægebostad har et skogentreprenørfirma den senere tiden hugget ned gran som ble plantet for nærmere 70 år siden. Om kort tid skal mannskapene og deres store maskiner igjen inn i feltet og hente ut stokkene som skal kjøres til videreforedling.

Når dette er gjennomført foreslår Kvinlaug at området ligger i ro til våren neste år. Da kan grunneierne sammen med entreprenører plante i det som kan gi gevinst for miljøet på kort sikt, og i lommeboka på lang sikt.

Det som er viktig er at når en planter et felt på nytt, må en skjøte området med å ta vekk annen vegetasjon de første fem til ti årene. Da kan fremtidige generasjoner ta ut gevinsten om 50 til 60 år

Den senere tiden har flere hundre kubikkmeter tømmer fra Prestegårdsskogen blitt fraktet til oppsamlingsplassen ved Snartemo. Store deler av dette tømmeret skal sages til plank, mens noe skal sendes til papirproduksjon i Norge og energi i Tyskland. Foto: Torrey Enoksen

– Det som er avgjørende for om en får en skog en kan utnytte, er at en skjøter området etter at plantingen er gjennomført. Det gjelder like mye i et område hvor en vil satse på juletreproduksjon, der trærne hugges etter åtte til ti år, eller om det er ved eller tømmer. Skal du få en frisk skog, må en rydde rundt det en har plantet. Vi har dessverre eksempler på området der man ikke var flink nok til å skjøte de første årene, og hvor skogen ikke har fått vokse til sitt potensiale. Heldigvis kan mye av dette benyttes til ved. Med de høye kraftprisene som er for øyeblikket, blir satsing på ved enda viktigere, sier Kvinlaug.

Økende interesse

– Hvordan er interessen for å satse på skog og skogbruk?

– Den er økende. Mange har innsett at det ligger store verdier i skogen. Det er en del unge familier som overtar større skogsområder som spør om råd hvordan de kan utnytte denne ressursen. Sett fra det grønnskiftet, binder trær karbon. Det, og at fremtidige generasjoner kan utnytte denne ressursen til bygningsmateriale, energi og andre områder, gjør at interessen er økende, mener skogforvalteren.

Den over 70 år gamle granskogen står rak og fin. Godt stell av skogen de første årene etter planting kan gi store verdier på sikt. Foto: Torrey Enoksen

Trevirke i nye områder

De senere årene har etterspørselen etter norsk tømmer vokst kraftig, ikke minst ute i Europa.

Tall som skogeierne har rapportert inn viser at det ble felt over 11,6 millioner kubikkmeter tømmer i 2021 på landsbasis. Bruttoverdien på tømmeret er på over 5,4 milliarder kroner.

Ifølge avisen Nationen, ble rundt en tredjedel av all tømmer som ble hugget eksportert til utlandet. Da først og fremst Tyskland.

Mye av dette tømmeret kunne vært foredlet her til lands dersom kapasiteten ved norske sagbruk og videreforedlings virksomheter hadde vært større.

– Norske sagbruk produserer alt det de makter, men kapasiteten burde vært større. Trevirke kan brukes til mer enn bare plank, papir, varme og energi. Det kan også brukes som tilsetningsstoff i mat. AT-Skog har planer sammen med Fiskå Møller der en tar ut sukkerstoffet fra trevirke og tilsetter dette til kraftfôr. Trevirke kan også benyttes til produksjon av klær, sier Kvinlaug.