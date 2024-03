Politiet i Agder meldte på X klokken 16:23 onsdag ettermiddag at de hadde fått melding om en trafikkulykke på Fv 4091 ved Birkelandsmyra i Lyngdal.

- Fire personer i to biler involvert. Fremstår ikke alvorlig. Nødetatene er på vei, opplyser operasjonsleder Tom Einar Gausdal i Agder politidistrikt i den første meldingen.

Litt senere ble antallet involverte i ulykken oppjustert til til fem personer, hvorav to voksne og tre barn. Alle disse ble sjekket av ambulansen og blitt betegnet som lettere skadet. Et av barna er kjørt til legevakt i Flekkefjord for sjekk.

- Vi har ikke fått klarlagt hele hendelsesforløpet og hva som har skjedd enda, men det fremstår som en møteulykke. Status per nå er i hvert fall at fem personer er involvert, hvorav et barn kjøres til legevakt for sjekk. Det virker derimot å være mindre alvorlig, sier Gausdal til Lister24.

Veien var stengt en periode, men like over klokken 18 kunne Gausdal melde at veien er åpnet og bilene er fjernet.