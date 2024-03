Aksjeeiere i norske selskaper forskjellsbehandles på grunn av den høye andelen rettede emisjoner når ny kapital skal hentes inn, ifølge finanstilsynet.

Over 90 prosent av kapitalinnhentingene som er skjedd ved emisjoner de siste årene, er skjedd som rettede emisjoner, skriver tilsynet i et brev til Finansdepartementet. Ordningen, som egentlig er et unntak i aksjeloven for å hente inn tiltrengt kapital fort, innebærer at noen aksjonærer får mulighet til å kjøpe seg opp, mens de øvrige utestenges fra å gjøre det og dermed får sine aksjer vannet ut.

– Finanstilsynet mener det kan stilles spørsmål om dagens regelverk gir et tilstrekkelig vern slik at man unngår at noen aksjeeiere får en urimelig fordel på bekostning av andre aksjonærer ved emisjoner, skriver Finanstilsynet.

Foreslår utvalg

Blant de rettede emisjonene Finanstilsynet har gransket er emisjoner i flyselskapet Flyr, som gikk konkurs i 2023, i Komplett, Norse Atlantic, sportskjeden XXL og åtte andre selskaper.

Hovedregelen ved kapitalforhøyelser etter aksjeloven skal være fortrinnsemisjon hvor alle aksjeeiere gis lik mulighet til å tegne seg til kjøp av flere aksjer.

I brevet til Finansdepartementet foreslår nå tilsynet at det nedsettes et offentlig utvalg for å gjennomgå praksisen og vurdere om regelverket bør endres for å styrke likebehandlingen av aksjonærer.

Svekker tilliten

– Finanstilsynets vurdering er at den omfattende bruken av rettede emisjoner øker risikoen for at aksjonærer blir gjenstand for usaklig forskjellsbehandling og kan bidra til å svekke tilliten til det norske kapitalmarkedet, skriver Finanstilsynet.

I alt ti verdipapirforetak og Oslo Børs har hatt tilsyn i forbindelse med kartleggingen. Det er rettede emisjoner foretatt i 2022 som er undersøkt.