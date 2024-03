Frp-leder Sylvi Listhaug mener partiet må gå til valg i 2025 med mål om et regjeringssamarbeid med Høyre.

– Jeg mener at vårt alternativ bør være en Frp/Høyre-regjering, der det er valgresultatet og betydelige politiske gjennomslag på våre kjernesaker som vil være avgjørende for Fremskrittspartiets eventuelle deltakelse i en regjering etter valget, sa Listhaug til Frps landsstyre lørdag.

Regjeringsstrategi er tema på landsstyrets møte på Gardermoen lørdag. Det skjer etter at partiet stemte for sterk kritikk av Høyre-leder Erna Solberg i Stortinget på grunn av habilitetsbrudd.

Nei til KrF og Venstre

Listhaug slår fast at erfaringen med å sitte i regjering med Høyre er god.

Men de to andre partiene i samarbeidet har hun mindre til overs for.

– Erfaringen vår med å styre med Venstre og KrF er ikke god. Det ble for lite gjennomslag og en politikk som ikke endret Norge nok i vår retning, sier hun.

Gjennomslag er avgjørende, understreker Listhaug.

– Vi er bare interessert i å regjere dersom det betyr at vi får endre Norge til det bedre gjennom tydelige Frp-gjennomslag.

Fornøyd Solberg

Høyre-leder Erna Solberg synes det bra at Frp vil samarbeide med hennes parti.

– Jeg er veldig glad for at både Frp, Venstre og KrF så tydelig slår fast at de ønsker å bytte ut Støre-regjeringen, og at de alle gjerne vil samarbeide med Høyre. Jeg tror aldri hele borgerlig side har vært så samlet, så lenge før et stortingsvalg, som nå. Det lover veldig godt, sier Solberg i en kommentar til NTB.

Solberg mener landet trenger en regjering som kan skape trygghet og forutsigbarhet, og at mange er bekymret for nedbyggingen i helsetjenesten og et svekket politi i møte med tøffere kriminalitet.

– Alt dette har vi de beste forutsetningene for å finne gode svar på, på borgerlig side. Det er mye mer som forener oss enn som splitter oss, sier Høyre-lederen.

Statsministeren hos største parti

Listhaug nevnte ikke Erna Solbergs navn i talen. Overfor NTB understreker hun at det som er viktig for partiet er å avklare prinsippet om at det er det største partiet som skal ha statsministeren. Det betyr også en åpning for henne selv som regjeringssjef.

– Du kan ikke ta på deg ledervervet i et parti uten å kunne ta på deg oppgavene som måtte komme, sier Listhaug til NTB.

Men Listhaug understreker at partiet ikke tar stilling nå til om de skal stille med egen statsministerkandidat.