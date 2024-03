Det er ingen tvil om at Easees billadere er trygge, ifølge en ny rapport selskapet har fått utarbeidet. Snart er det klart for rettssak i Sverige.

Rapporten, som viser at under en halv prosent av Easee-laderne fikk kritiske feil i 2023, blir et viktig dokument i Förvaltningsrätten i Karlstad i slutten av april, skriver Teknisk Ukeblad.

Retten skal ta stilling til utfallet av Easees anke mot svenske tilsynsmyndigheters salgsforbud for produktene Home og Charge. Utgangspunktet for saker er om selskapet har hatt god nok dokumentasjon på at de har fulgt standardene de erklærte samsvar med.

Ved utgangen av fjoråret var det totalt 704.647 installerte ladebokser fra selskapet. Disse utførte 82 millioner ladeøkter i fjor, og leverte til sammen 1,5 millioner megawattimer.

Ifølge rapporten , som tar for seg alle bekymringene det svenske Elsäkerhetsverket (ESV) har tatt opp, oppsto det til sammen 3075 feil selskapet beskriver som kritiske, noe som tilsvarer en total kritisk feilrate på 0,44 prosent.

Av disse var det 1739 tilfeller av for høy temperatur, 440 var tilfeller der man ikke fikk brutt strømmen da ladeboksen skulle kobles ut, mens 376 tilfeller gjaldt jordfeil som feilet og 520 tilfeller gjaldt døde ladebokser.

