Tankesmien Agenda mener praktiske ferdigheter og arbeidsmåter må fremmes i skolen for å forbedre læring.

I et nytt notat, peker Tankesmien Agenda på flere utviklingstrekk i skolen de senere årene. Blant dem er det noen tendenser som utmerker seg.

De påpeker at sittestilling i barnas hverdag har økt, og at det er mindre utelek. Forskning viser at bruk av kroppen fremmer læring, skriver Agenda i en pressemelding.

I tillegg er det færre elever som sier de er interessert i å lære, og elevenes ferdigheter har ikke løftet seg over tid.

Hovedkonklusjonen i Agenda-notatet er derfor at det er nødvendig å legge større vekt på praktisk og variert læring i alle fag.

– Skoledagen er ofte preget av stillesitting, skjerm og passivitet. Skal du forstå matematikk, kan du ikke bare lese om en meter, du må se den med øynene og føle den med hendene, sier rådgiver i Tankesmien Agenda Axel Fjeldavli.

