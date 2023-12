Regjeringens nye strategi for dataspillpolitikken skal ta grep for å løfte dataspillfeltet ytterligere.

Målene i den nye strategien for norsk dataspillbransje er blant annet å skape profesjonalitet og vekst, samt sørge for likestilling og mangfold.

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery ønsker en mer offensiv dataspillpolitikk.

– Dataspillfeltet har endret seg mye de senere årene. Den norske dataspillbransjen er i kraftig vekst. Det regionale og kommunale tilbudet er blitt styrket, og idretten og frivilligheten bidrar med stadig nye og gode initiativ for dataspillkulturen. Derfor må politikken også bli mer offensiv. Med denne nye strategien tar vi grep for å løfte dataspillfeltet ytterligere, sier Jaffery i en pressemelding.

Blant de viktigste tiltakene i strategien er opprettelsen av et nasjonalt kompetansesenter for dataspillkultur under Norsk filminstitutt, i samarbeid med Kulturtanken og Medietilsynet.

– Kompetansesenterets oppgave skal være å samle, styrke og dele kunnskap og kompetanse om dataspill og dataspillkultur, heter det i pressemeldingen.

