Flere av bildene vil bli presentert for leserne på Lister24 og i papiravisen etter hvert som de kommer inn.

Vi er interessert i bilder enten du feirer hjemme i vår region eller andre steder i verden. Bildene kan være av hva som helst, alt fra tradisjonelle fyrverkeribilder til enkle glimt fra der du er og hva du gjør på nyttårsaften.

Skriv noen linjer om hvor bildet er tatt, hvem som er fotograf og fullt navn på hvem som eventuelt er på bildet. Husk å forsikre deg om at det er i orden for folk som er avbildet at de havner i avisen.

Vi premierer tre av bildene vi får inn med tre flaxlodd hver. Og vi kan røpe at vår uhøytidelige jury er svak for gøyale bilder, der vi ser ansiktene på dem som er avbildet.

Bildene kan du sende oss på e-post, til redaksjon@lister24.no innen mandag, første nyttårsdag, klokken 20.00.