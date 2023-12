Julaften-feiringen arrangerer de tre familiene sammen med Lista menighet. Arrangementet er for alle som har lyst på en sosial happening på julaften.

Fjerde gang

– Dette er nå fjerde gang vi arrangerer «Jul i hop» sammen, og det er en av de beste måtene vi feirer julaften på, sier Solveig K. Hansen.

Margrethe Østhassel og Lloyd Tryland er helt enige, og alle tre forteller at ungdommene deres som kommer hjem på juleferie i dagene før jul, også gleder seg til enda en «Jul i hop»-julaften.

Sogneprest på Lista, Lloyd Tryland, gleder seg til en stor sosial julaftenfest i Langhuset, som er menighetens koselige stue for sosiale sammenkomster.

– Vi ønsker velkommen til en rusfri «Jul i hop», med julemiddag og julemusikk, juletregang, julebrus og julekos, og kanskje det blir en liten julegave også til gjestene, sier Tryland, med et glimt i øyet.

Solveig Hansen gjør klart til å servere julemiddagen i 2019. I år gjentas suksessen med «Jul i hop». Foto: Victoria Becker-Meberg

– Alle velkommen

– Hos oss er alle velkommen! Om dere er alene eller er en familie, nylig tilflyttet eller har bodd i regionen i åresvis, om dere er unge eller gamle, aldri har feiret jul før eller dere av en eller annen grunn akkurat i år gjerne vil feire litt annerledes og sammen med flere enn dere vanligvis gjør, så er det perfekt å feire sammen med oss, sier Margrethe Østhassel.

Lokale butikker bidrar med mat til feiringen, og lokale sponsorer stiller opp med pengestøtte. Derfor er hele opplegget gratis.

– Flere private aktører ringer også og tilbyr juletre og hjelp, så dette er virkelig noe mange har lyst til å støtte opp om. Men har du noe å bidra med av underholdning, eller tid til å hjelpe med potetskrelling, brune smør og mel til saus, eller å ordne ved til bålpanna, eller kanskje har en nissedrakt, er det helt supert. For vi håper jo at dette blir et samarbeidsprosjekt mellom alle som kommer, og som har lyst til å være med å stelle til en flott julaftenfeiring! sier Solveig K. Hansen.

– Noe av det beste med julen er å være sammen, og vi fokuserer derfor denne kvelden på å ha det hyggelig og sosialt, legger hun til.

– Å bruke tid på julaften sammen med hverandre når vi har alt vi trenger av ting ellers, er utrolig hyggelig, skyter Margrethe Østhassel inn.

Håper på mangfold

– Vi får jo ikke mere moro enn vi lager selv, så vi håper på mange gjester i alle aldre og i alle livssituasjoner – som bare har lyst på en sosial «Jul i hop» med oss, fortsetter Lloyd.

Påmelding skjer via kirkekontoret eller til Solveig i komiteen innen 19. desember.

– Vi håper mange vil feire sammen med oss, avslutter trioen i komiteen.