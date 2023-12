En ung bilfører fikk natt til lørdag førerkortet sitt beslaglagt etter å ha drevet med det politiet omtaler som sladding og råning i Handelsparken i Lyngdal.

Politiet fikk like over klokken 02 melding om flere biler som sladdet og rånet på stedet, og som var til hinder for brøytemannskapene som skulle fjerne snø fra parkeringsplassene. En av bilførerne ble stanset.