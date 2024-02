Senterungdommen vil gi politiet alt de ber om, og krever at regjeringens rusplan slår hardere ned på rekreasjonell rusbruk.

– Straff er et godt forebyggende tiltak. Det handler om at narkotika er farlig og tar liv, sier leder i Senterungdommen Andrine Hanssen-Seppola til Klassekampen.

Etter at Solberg-regjeringens rusreform, som ville avkriminalisert brukerdoser med narkotika, ble nedstemt i 2021, kom riksadvokaten med nye presiseringer som slo fast at mange av politiets virkemidler i kampen mot narkotika var ulovlige. Hanssen-Seppola mener at det sender feil signal.

– Det handler om hva slags samfunn vi vil ha. Hvis vi skal arbeide for et samfunn med mindre rus, mener jeg at det å kunne straffe rekreasjonsbruk av narkotika er en del av det.

Hanssen-Seppola vil også at regjeringen skal gi politiet det de ber om i kampen mot narkotika.

– Jeg tror man må lytte til politiet om hva som er nødvendige midler. For eksempel at man må få lov til å gjennomgå mobilene til folk, for å se om det er spor av at noen har drevet med kjøp og salg av narkotika, sier hun.