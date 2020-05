Kjørte 86 km/t i 70-sonen

Jenny Ovlien Frisholm, Lindesnes

UP hadde fredag trafikkontroll på E 39 ved Skoland i Lyngdal. 11 bilister fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet ble mål til 86 kilometer i timen i 70-sonen.