Mener avfallet blir hentet for sjelden

Slik så det ut tirsdag formiddag ved Loshavnkrysset. Søpla fikk ikke plass i konteineren. Vis mer Rune Gustavsen

Søppelkonteinerne ved Loshavn blir raskt fylt opp ved innkjøringen til Loshavn i fellesferien. Hyttefolket reagerer og mener at avfallet blir hentet for sent.

Ruben Duvold