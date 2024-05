Nå er det flere over 60 enn under 30 år som har betalingsanmerkninger. Folk flest vil neppe få bedre råd i år, mener folk i inkassobransjen.

– Vi må tilbake til årene 1998 og 2008 for å se en like stor andel boliglån av totalsakene som det vi ser nå. Og alt tyder på at det blir verre de kommende månedene, sier han.

Intrums tall viser at økningen i antall saker med høye krav særlig retter seg mot personer med inntekt godt over gjennomsnittet, som bor i sentrale strøk.

– Inkasso er ikke lenger et fattigdomsfenomen. For første gang har vi flere betalingsanmerkninger knyttet til folk over 60 år enn for dem under 30. Det er ganske heftig, sier Nielsen.