Årets søkertall fra Samordna opptak 2024 viser at UiO Campus sør er tredje mest populære studiet av alle studier i Norge – allerede året etter den offisielle åpningen av den desentraliserte medisinutdanningen.

– Vi er utrolig stolte over at vi på kort tid har klart å etablere et desentralt medisinstudium som oppfattes som så attraktivt for kommende studenter. Her tror jeg studentene selv har vært gode ambassadører. Og det igjen skyldes de gode fagfolkene vi har rekruttert fra sykehus og kommuner, sier administrerende direktør ved Sørlandet sykehus, Nina Mevold i en utsendt pressemelding.

Hun understreker at dette er en svært viktig satsing for Sørlandet sykehus og for hele regionen.

Universitetet i Oslo lanserte desentraliserte medisinstudier på UiO Campus sør som et nytt søkealternativ ved Samordna opptak i år. Nye søkere til medisinstudiet kan velge mellom å gjennomføre hele studiet i Oslo eller første halvdelen i Oslo og andre halvdelen Kristiansand. Medisinutdanningen i Oslo og i Agder er et av landets mest populære studium.

Søknadsalternativet UiO Campus sør høst har 19,1 student per studieplass som har satt som førstevalg. UiO Campus sør høst er da tredje mest søkte studieprogram per studieplass viser søkertallene fra Samordna opptak.