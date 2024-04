Du må holde ut stadig lenger i kinosetet når du skal se populære filmer – det er stikk i strid med hva en ny undersøkelse viser at publikum faktisk ønsker.

En ny amerikansk markedsundersøkelse fant at folk som går på kino, foretrekker at filmene varer i 92 minutter, altså drøye halvannen time.

15 prosent syntes filmer som varer over 120 minutter – altså to timer – var akseptabelt, mens kun 2 prosent syntes det var greit med en film lenger enn 150 minutter (2,5 timer), viser svarene som Talker Research fikk fra 2000 amerikanere, skriver The Guardian.

Samtidig viser det seg at ni av de ti mest innbringende kinofilmene klokker inn på over to timer. Tre av dem («Avengers: Endgame», «Avatar: Way of Water» og «Titanic») varte over tre timer. Bare 2019-filmen «Løvenes konge» havnet under to timer, så vidt det var, med 118 minutters lengde.

Gjennomsnittlig lengde er nemlig i ferd med å øke for de mest kommersielt suksessfulle filmene, viser tall fra What to Watch: I 2022 var gjennomsnittlig lengde 141 minutter, mot 110 minutter i 1981.

Årsakene som foreslås, er mange, blant annet at strømmetjenestenes inntog har rokket ved kinoenes tidligere strikte lengdekrav. Men det kan også være et ønske om tid til å vise fram dyre visuelle effekter og actionscener.