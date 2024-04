Ulykken har skjedd på fv 44 Kvanvikveien ved Håskog i Flekkefjord. Foto: Malene Sørensen Lundberg

Både politiet og brannvesenet meldte klokken 16.40 tirsdag ettermiddag på X at de har rykket ut på en trafikkulykke på Fv 44, Kvanvikveien ved Håskog i Flekkefjord.

- Enslig bil har kjørt av veien. En person involvert. Fremstår ikke alvorlig skadd. Nødetatene er på vei til stedet, opplyser operasjonsleder Linn Andresen i Agder politidistrikt på X.

Like etter opplyser hun at føreren er ute av bilen og oppegående.

Hendelsen skal ha skjedd mellom Botnevatnet og Kolfattjødn.

Like over klokken 17 opplyser operasjonslederen på X at brannvesenet er på stedet og i kontakt med bilfører. Trafikken skal ifølge politiet gå som normalt på stedet.

En halvtime senere kunne operasjonslederen melde at bilføreren er sjekket av ambulanse og dimittert på stedet. Bergingsbil er rekvirert.

Politiets innsatsleder på stedet, Trine Dragland, sier til Lister24s reporter på stedet at en personbil med fører som kjørete av veien.

- Det er ikke noe personskader, så nå venter vi på at brannvesenet skal komme tilbake for å ta bilen ut av veien, og så kommer det bergingsbil etter hvert for å ta hånd om bilen, sier Dragland.

- Er det mistanke om promille?

- Nei, sier Dragland.

Like over klokken 18 meldte politiets operasjonssentral at politiet avslutter på stedet og oppretter ikke sak på forholdet.

- Det er ikke skader på person og mindre skader på kjøretøy, skriver operasjonsleder Linn Andresen på X.

Foto: Malene Sørensen Lundberg

Foto: Malene Sørensen Lundberg

Brannvesenet jobber på stedet. Foto: Malene Sørensen Lundberg