Trafikkulykke i natt

Klokken 01:51 natt til lørdag meldte politiet på Twitter at en bil hadde kjørt av veien ved Svenevik i Lyngdal. Alle nødetatene rykket ut til hendelsen.

– Fører tilkjennegir smerter i brystet og er kjørt sykehus for sjekk. Skal ha vært alene i bilen. Mistanke om kjøring i påvirket tilstand. Blodprøvetaking og midlertidig førerkortbeslag besluttet. Politiet oppretter sak, opplyser Agder-politiet på Twitter.

Politiet har i natt også hatt trafikkontroll i Farsundsveien i Farsund hvor det ble utstedt 11 forenklede forelegg.

– Høyeste målte hastighet 78 km/t i 60 sone, skriver politiet på Twitter.

I Flekkefjord har politiet kontrollert 15 båtførere.

– Det er gitt to forenklede forelegg for manglende bruk av vest og et forenklet forelegg for manglende lanternebruk, skriver politiet på Twitter.