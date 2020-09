Brant i transportbånd på Eramet

110-sentralen melder på Twitter klokken 15:10 søndag ettermiddag at brannvesenet i Kvinesdal har rykket ut til Øyesletta på bygningsbrann. De melder også at ressurser fra stasjonene i Mandal og Lyngdal også er sendt i retning Eramet.

Politiet i Agder skriver melder på Twitter rett før klokken 15:30 at nødetatene er på Tinfoss Jernverk, eller bedre kjent som Eramet, i forbindelse med en brann i et transportbånd.

– Det er åpne flammer på stedet. Det er ikke meldt om skader på personer, skriver politiet på Twitter.

– Ifølge den informasjonen vi sitter på er brannvesenet og industrivernet ved bedriften igang med slukkingen. Det er ikke meldt om skade på personer, og det skal være kontroll på alle som er der, sier operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane til Lister24.

Hva som har forårsaket brannen er foreløpig uklart.

Like over klokken 16 melder politiet at det ikke lenger er åpne flammer på stedet.

Samtidig melder brannvesenet at de har fått oversikt og kontroll på brannen.

– De går nå over i fasen med etterslukking og kontrollering, skriver 110-sentralen på Twitter.

Saken oppdateres!