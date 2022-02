– Når jeg ser folk fra Gyland som er avhengig av å bruke denne strekningen daglig kjenner jeg meg bekymret for at noe skal skje dem. Det er følelser som dette som får meg til å ville fremme saken og gjøre noe med dette, forteller Paul Mikaelsen.

– Ingen beskyttelse

Da han flyttet til Gyland i Flekkefjord kommune for tre år siden reagerte han på at strekningen til skolen var godt tilrettelagt for biler, men ikke for spaserende. Det var ingen gangvei verken til butikken, skolen eller togstasjonen.

Paul Mikalesen er bosatt rett ved Gyland stasjon, 800 meter nord for Gyland skole. Foto: Privat

Mikaelsen har selv tre barn. Eldstedattera begynte på skolen i fjor. Hun blir kjørt til og fra skolen hver dag så hun skal slippe å gå langs strekningen.

Når barna skal besøke vennene sine på sørsiden av Gyland blir de også kjørt. Det hender at familien går langs strekningen i helgene, men da passer foreldrene godt på.

Paul Mikalesen blir bekymret når han ser barn som går langs veien. Foto: Privat

– Veien blir daglig brukt av turgåere, skolebarn og ungdommer som har butikken som treffpunkt. Selv om det er 40-sone er veien såpass god at kjørende utenfra ikke forventer å treffe på spaserende her. Når man må gå midt i kjørebanen på "lånt plass" for å handle eller gå til skolen, har man ingen beskyttelse mot forbipasserende biler og trailere, sier faren.

Selv om det er 40-sone er veien såpass god at kjørende utenfra ikke forventer å treffe på spaserende her.

Møtte ordføreren

Det var da Mikaelsen var på vei hjem etter å ha levert barna i barnehagen forrige uke at han fikk øye på mange barn som gikk langs veien, i slapsete vær. Det gjorde han ekstra bekymret. Han tok til Facebook for å lufte frustrasjonen.

I gruppen Aksjonsgruppe Flekkefjord publiserte han filmer av at han går langs strekningen, og stiller samtidig spørsmål ved hvorfor kommunen og fylkeskommunen ikke har kommet opp med en bedre løsning siden skolen ble bygget for flere tiår siden.

Paul Mikaelsen er oppgitt over at Agder fylkeskommune ikke kommer på banen. Foto: Privat

Han ble overveldet av responsen på innlegget, og opplevde at mange viste forståelse for frustrasjonen hans.

Likevel skulle han ønske at det var flere som turte å uttale seg offentlig om saken.

– Dette er en kjent sak i Gyland. Det har blitt tatt opp igjen og igjen, men uten mye respons fra myndighetene. Jeg tror gylendinger har blitt lei av å bygge forventninger for noe som har blitt diskutert i en hel generasjon, men som likevel ikke har båret frukter, mener han.

Det har blitt tatt opp igjen og igjen, men uten mye respons fra myndighetene.

← →

Han tagget både Agder fylkeskommune og Flekkefjord kommune i Facebook-innlegget sist. Førstnevnte har så langt ikke respondert, men ordfører Torbjørn Klungland (Frp) satt av tid til å møte Mikaelsen på torsdag.

– De ble en kaffeprat på biblioteket. Han kjenner denne saken godt, og har gått langs veien mange ganger, sier Mikaelsen.

Faren opplever at saken er langt ned på Agder fylkeskommunes prioriteringsliste. Han har nemlig vært i dialog med dem i fjor også, men ingenting har hendt siden det.

Torbjørn Klungland (Frp) har selv gått langs strekningen som barn. Foto: Torrey Enoksen

Ble overrasket

– Dette er viktig. Vi i kommunen kommer ikke til å gi oss på dette. Vi skal fortsette å jobbe for å få gang- og sykkelsti langs strekningen, sier Flekkefjord-ordføreren.

Han poengterer at det er gang- og sykkelsti langs deler av strekningen, men at det mangler om lag 800 meter. Videre utbygging ligger på 7. plass på prioriteringslisten over trafikksikringssamferdselsprosjekter kommunen har sendt over til Agder fylkeskommune.

– Dette har vært et tema i hvert fall i 20 år. Lenge før min tid i politikken. Det vil bli mer og mer aktuelt framover med tanke på utvikling av Gyland, for dette er et trafikknutepunkt mellom jernbanestasjonen, bensinstasjonen ved Kongevold, og på andre siden er det boområder, skole, barnehage, idrettsbane og grendehus, sier ordføreren.

– Har det skjedd noen ulykker langs strekningen?

– Ikke som jeg kjenner til.

Klungland understreker at kommunen har gjort trafikksikringstiltak langs veien i form av å opprette flere fartsdumper, som ifølge han selv ødelegger kjøretøyet dersom man kjører over fartsgrensen på 40-km/t.