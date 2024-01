En mann og en kvinne som var på padletur utenfor Arendal søndag, ble mandag ettermiddag funnet omkommet.

Politiet opplyser at de har fått bekreftet sikker identitet på de to personene som ble funnet omkommet i sjøen.

- De to ble funnet i forbindelse med søk etter to kajakkpadlere som var meldt savnet. Identifiseringen bekrefter at det er de to savnede kajakkpadlerne som ble funnet omkommet. De to er en 39 år gammel mann og en 28 år gammel kvinne, begge bosatt i Arendal. De pårørende er varslet, skriver Agder politidistrikt i en pressemelding.

De to kajakkpadlerne ble meldt savnet etter en padletur nær Skarestrand og Tromlingene søndag. Hovedredningssentralen ble varslet, og det ble iverksatt søk med helikopter i området. Frivillige deltok også i søket.

De omkomne ble funnet i sjøen rundt klokken 14.30 mandag ettermiddag av et redningshelikopter.

Politiets operasjonsleder Øyvind Hægeland sier til Agderposten at de savnede hadde lokal tilknytning.

