Det siste året har Kripos mottatt et titalls antall tips om overgrepsmateriale som er generert av kunstig intelligens (KI).

– Fremover risikerer vi at vi forsøker å identifisere barn som ikke finnes, som er utsatt for «overgrep» som ikke er begått i den fysiske verdenen, sier Helge Haugland, som leder avsnittet for innledende etterforskning i Kripos, til NRK.

Utviklingen innen KI går raskt, og Haugland forteller at det bare for noen måneder siden var enklere å konstatere hvorvidt et bilde var generert av en datamaskin enn det er i dag.

Etter norsk lov er det ulovlig å lage, videreformidle og lagre KI-genererte fremstillinger som seksualiserer barn.

Kripos advarer om at det blir stadig vanskeligere å fastslå hvordan overgrepsmateriale har blitt laget, og at datagenerert overgrepsmateriale kan binde opp etterforskningskapasitet som gjør det vanskeligere å stoppe pågående overgrep i den fysiske verdenen.

Haugland forteller til NRK at Kripos fremover må forholde seg til at overgrepsmateriale kan være ekte, men at det har blitt manipulert av KI-verktøy for å gjøre det vanskeligere å identifisere ofrene og overgriperne.