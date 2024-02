Makspris på 92,8 øre per kWh for strøm torsdag

Utviklingen av kunstig intelligens (KI) gjør at Utdanningsdirektoratet foreslår flere konkrete tiltak for våreksamen 2024 og større endringer i eksamensordningen for de neste årene.

– De aller fleste elever prøver ikke å jukse på eksamen. Vi kan likevel ikke utelukke at enkelte elever vil prøve å jukse ved hjelp av KI-verktøy. Av hensyn til det store flertallet som følger reglene, gjør vi konkrete tiltak for å sikre en så god, trygg og rettferdig eksamen som mulig, sier direktør Morten Rosenkvist i Utdanningsdirektoratet.

Endringene som er foreslått for våreksamen i år, er økt vakthold og kontroll under eksamen. Utdanningsdirektoratet anbefaler å øke vaktholdet i eksamenslokalene og styrke opplæringen av vaktene og at det tas stikkprøver før og under eksamen og når besvarelsene skal sensureres.

Direktoratet opplyser at det er et behov for større endringer fra 2025. Her blir det foreslått flere tiltak. Blant annet vil de se på muligheten for å fjerne eller endre hjelpemiddelordningen og forberedelsesdelen til skriftlig eksamen.

De vil også se på muligheten for skjermovervåking og sikkert eksamensnett.

– Et annet mulig tiltak er at elevene gjennomfører eksamen på en PC som er eid av skolen istedenfor sin personlige PC. Da fjernes muligheten for å laste ned ikke-tillatte programmer, skriver Utdanningsdirektoratet i en pressemelding.