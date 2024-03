Minst 40 mennesker er døde etter at minst tre kamuflasjekledde menn åpnet ild og utløste storbrann i et stort konsertlokale i Moskva fredag. Russland kaller det et terrorangrep.

– Ukjente mennesker åpnet ild i Crocus City Hall, skrev det statlige nyhetsbyrået Tass innledningsvis.

Etteretningstjenesten FSB melder om minst 40 drepte og 100 såret i angrepet, ifølge Tass.

Det statlige nyhetsbyrået Ria skriver at det var en eksplosjon og at det oppsto en massiv brann som spredte seg raskt under skytingen i konsertlokalet. Øyenvitner har forteller mediene om mange døde, men ikke noe konkret antall.

Russiske medier skriver at de væpnede mennene skjøt rundt seg med automatvåpen i flere omganger og kastet eksplosiver mens folk sto i kø for en konsert med det kjente russiske bandet Picnic. Videoer viser opp til fire menn som skyter rett på skrikende mennesker på nært hold.

Russiske myndigheter melder at de åpner terroretterforskning etter angrepet.

– Hele verden må fordømme denne avskyelige forbrytelsen, sier talskvinne for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova, på Telegram.

Det er ingen antydninger om hvem som kan stå bak angrepet, som skal være det verste terrorangrepet i Russland på to tiår.