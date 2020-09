Se politikerne diskutere skolebruksplanen

Utvalg for barn og oppvekst i Lyngdal skal torsdag ettermiddag diskutere skolebruksplanen, deriblant fremtiden til Årnes skole. Møtet kan du se direkte i vinduet over fra klokken 17.00.

Møtet streames via Lyngdal kommunes kommune-tv.

En prosjektgruppe har jobbet med ny skolebruksplan for Lyngdal kommune. Planen tar for seg hvordan skolene skal organiseres i fremtiden, og har en tidshorisont fram til 2030.

Et av prosjektgruppens forslag er å legge ned Årnes skole og flytte elevene til Berge barneskole og Å barneskole. Det er også vurdert et alternativ som går på å legge ned Årnes skole og Berge barneskole og bygge ny skole. Dette alternativet anbefales ikke av prosjektgruppen, først og fremst på grunn av kommunens økonomisk vanskelige situasjon.

Et annet forslag er å samlokalisere kommunens voksenopplæring.

Prosjektgruppen har bestått av Ann Karin Fuglestad (kommunens rådgiver for samskaping og innovasjon), Ingrid Alden (kommunens virksomhetsleder 1.-7. trinn), Terje Litland (virksomhetsleder 8.-10. trinn og voksenopplæring), Tone Sommerseth (hovedtillitsvalgt i Fagforbundet) og Tor Svennevik (hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet).

Forslaget har skapt sterke reaksjoner, særlig blant foreldre, elever og ansatte ved Årnes skole, som har protestert mot planene.

Foruten programposten «Orientering/eventuelt» er skolebruksplanen den eneste saken som skal diskuteres i møtet.

Kommunedirektørens anbefaling er at dokumentet «Høringsforslag - revidering av skolebruksplan 2021–2030» med prosjektgruppens anbefaling sendes til høring til skoler og deres lovpålagte organer, fagorganisasjoner og andre relevante interessenter, og at høringsfristen settes til 1. november.

Lyngdal kommune har tidligere vedtatt en skolebruksplan for perioden 2018–2030 for skolene i gamle Lyngdal kommune, før kommunen ble slått sammen med Audnedal.

Vedtaket forrige gang konkluderte med at Årnes skole og Berge barneskole skulle slås sammen til en ny sentrumsnær tomt, og at Å barneskole og Kvås skole skulle bestå som egne skoler. I tillegg ble det vedtatt å avsette midler til utbygging/ombygging av Å barneskole. I tillegg skulle det også vurderes å utvide skolens areal med en spesialavdeling for elever med omfattende hjelpebehov.