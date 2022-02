Å sette opp tusenvis av flagg på et jorde. Det var en idé som kunstner Alfred Vaagsvold hadde ruget på i flere år. I 2020 fikk han endelig realisert prosjektet. Den mobile kunstinstallasjonen ble senere flyttet fra naboens jorde over til Lista fyr.

Kunstneren opplevde at prosjektet ble godt mottatt, og at det til og med traff personer som ikke i utgangspunktet er kunstinteresserte.

Aud Irene Vatland mener at flaggene har mistet symbolverdien. Kunstner Alfred Vaagsvold mener imidlertid at symbolikken først kommer fram når flaggene har blitt ødelagt. Foto: Alexandra Indseth Langegard

For tiden er den to år gamle kunstinstallasjonen plassert på Bausje. Her fungerer flaggene som et smil som ønsker alle velkommen til Vestbygda, mener Vaagsvold selv.

Det er imidlertid ikke alle enige i.

– Nok flagg nå

– Jeg har stor respekt for Vaagsvold som kunstner, men jeg har enda større respekt for flagget som er hele nasjonens symbol, sier Aud Irene Vatland.

Da det dukket opp flagg i fyrhagen rundt 17.mai synes Vatland at det var et fint og oppmuntrende initiativ, som var sårt trengt under pandemien.

Det var da flaggene ble stående lenge utover dette at hun opplevde at de «mistet sjarmen og symbolverdien». Da flaggene senere ble plassert på Bausje mistet Vatland sansen for hele installasjonen.

– Da skrev jeg «nok flagg nå» i en ytring på Facebook. Den kommentaren står jeg fortsatt for. Han ønsker, og klarer, å vekke oppmerksomhet med kunsten sin. Da må han etter mitt syn også tåle reaksjonene han får.

Alfred Vaagsvold mener at kritikken vitner om at ikke alle har forstått budskapet han ønsker å formidle. Han er glad for at ordfører Arnt Abrahamsen har stått opp for han på Facebook, med kommentaren «stå på!». Foto: Alexandra Indseth Langegard

Fredsflagg

Vatland er ikke den eneste som reagerer. De siste månedene har kunstneren kommet over flere kritiske omtaler av flagginstallasjonen på Facebook. Han har også mottatt telefoner.

Flere av uttalelsene er ifølge han selv så spydige at han ikke ønsker å sitere de.

– Men de fleste kommentarene har gått på at de synes at det var en veldig fin installasjon da den var ny, men at den bør tas vekk nå som flaggene har blitt slitt og bleket. Og så er det noen som er uenig i at flagg skal kunne brukes i en kunstinstallasjon, forklarer han.

Vaagsvold opplever at kommentarene vitner om at personene ikke har satt seg inn i prosjektet hans. At flaggene blir slitt og solbleket er en vesentlig del av installasjonen, forklarer han. Det var aldri ment å være 17. mai-dekorasjon.

– Installasjonen varsler om at noe er i ferd med å forsvinne, sier kunstner Alfred Vaagsvold. Foto: Alexandra Indseth Langegard

Målet er at flaggene til slutt skal bli hvite, som fredsflagg. Og med tiden bli omfanget av naturen og nedbrytes.

Han er klar over at mange har sterke følelser knyttet til flagget sitt. Det er derfor han har valgt å benytte seg av nettopp dette symbolet. Han ønsker at publikum skal spørre seg selv om hva det betyr når flagget deres blekner og mister fasongen, samt hva det betyr når korset til slutt er slitt vekk.

– Installasjonen varsler om at noe er i ferd med å forsvinne. Så må folk spørre seg selv om hva.

At det skulle ta mer enn to år før publikum fikk oppleve denne forvandlingen lå imidlertid ikke i kortene.

– Disse flaggene fra Kina er visst laget med veldig sterke fargestoffer, sier han og ler høyt.

– Samtidig kan jo det være en kommentar til hvor sterkt kristendommen står her i landet. Korset vil ikke slites vekk! Med denne installasjonen blir veien litt til mens du går.

Aud Irene Vatland mener at flaggene til Alfred Vaagsvold har mistet sjarmen. Vaagsvold på sin side mener at det heller er «jordbrukssjefens høyballer» som er et lite sjarmerende element i Lista-landskapet. Foto: Siw Eline Holmen

Det er ikke første gang Alfred Vaagsvolds kunst blir møtt med kritikk. Foto: Alexandra Indseth Langegard

Vil ikke provosere

– Skal kunst provosere?

– Jeg liker ikke å egle på meg andre. Hvis vi forstår begrepet provosere som å vekke noe i andre, få de til å tenke seg om, og skape en forståelse, da synes jeg at det er bra. Men kunstens oppgave er ikke å terge folk. Det var heller ikke meningen min med dette.

Vaagsvold er av den oppfatning at mange mener at samtidskunstnere «bare holder på med tull». Han tenker tilbake på kunst installasjonen sin fra 2007, «Tsunami 5», som blant annet skulle uttrykke sympati med tsunamiofre. Han plasserte flere tusen klesplagg i og utenfor Stavanger domkirke, noe som både gledet og provoserte.

Alfred Vaagsvolds kunstinstallasjon «Tsunami 5» både gledet og provoserte tilbake i 2007. Foto: GALLERI LISTA FYR

– Det var en aksjon. Men ikke alle likte det. Ikke alle kunstnere heller, mange mente at det brøt med det estetiske.

Nå opplever han at flagginstallasjonen også begynner å ligne på en aksjon.

– Naturen overtar kontrollen. Om noen da sier at det ikke lenger er kunst, men natur, da sier jeg javel - da lar jeg naturen komme inn i kunstarbeidet mitt. Da lar jeg meg styre av naturen. Og av fargestoffene, da.

– Den synlige overgangen fra vakre flagg til de mer ugly er også med på å skape motsetninger. Det er en motsetning mellom det nasjonale og det nasjonalistiske. Og at flaggene står hver for seg, men samtidig i en flokk.

Antinasjonalisme

At Vaagsvold vil at de som besøker Bausje skal spørre seg selv om hva som skjer når det norske flagget falmer, betyr på ingen måte at han er nasjonalist. Tvert imot.

– Nasjonalismen er en av farene i vår tid, mener han.

Kunstneren forteller at det i 2020 var noen som tolket installasjonen som et utrykk for «Norge for nordmenn». Han er glad for at det da var flere som raskt tok affære.

– Jeg er glad for at det ble stoppet fort. Nå vokter jeg denne installasjonen godt, slik at den skal ha kunstnerisk kraft.

Vaagsvold synes det er spesielt stas når personer med utenlandsk opprinnelse stopper opp for å ta bilde av flaggene. Han ønsker at installasjonen skal være inkluderende.

– De første som fotograferte familien sin sammen med flaggene var noen etiopiere. Det var bare store smilefjes, sier han og smiler.

Mer landskapskunst

Den sterke vinden på Lista skaper utfordringer for Vaagsvold som ønsker at alle flaggene skal stå oppreist til enhver tid. Han tar jevnlig turen ut til Bausje for å vedlikeholde installasjonen.

– Det er uvær her hver dag. Men det er verdt det, for det er stas å kunne ha det på Lista. Flaggene holder seg likevel bedre her de står nå, enn da de sto på fyret, forklarer han.

Kunst i Lista-landskapet er ikke noe nytt. På 90-tallet samarbeidet nasjonale og internasjonale kunstnere om kunstprosjektene Drift-92 og Drift-94, som også den gang skapte diskusjon.

– Kunst er ikke bare noe å henge på veggen. Ved å tilgjengeliggjøre kunsten kan folk bli nysgjerrige og interesserte. Spesielt nå som vi har fått disse fantastiske sykkel- og gangstiene, så håper jeg at vi kan fortsette med det. Da kan folk som er ute på sykkel eller med barnevogn plutselig finne noe lang veien.

– Og når flagginstallasjonen en gang blir sliten og bleket, så kan det være at den vil bety noe i vår tid.