– Det er regn som gjelder i dag (mandag, journ. anm), og det vil nok holde på det meste av dagen. Først i kveld ser det ut til at nedbøren vil gi seg. Tirsdag ser det ut til at det blir opphold først på dagen, og det kan hende det blir gløtt av sol også, men på ettermiddagen og kvelden kommer inn mer regn i deres område, sier vakthavende meteorolog Espen Biseth Granan i Meteorologisk Institutt.

Også utover uken melder meteorologen at det nok vil bli flere perioder med regn.

– Dette gjelder både tirsdag, onsdag og inn mot torsdag. Her ser det ut til at det meste av nedbøren bil komme på natten. Natt til fredag kan det derimot hende at det det sprekker opp og blir klarvær. Ellers er det regn som vil dominere, med mindre perioder med opphold. Hovedinntrykket er derfor at det blir et skiftende vær gjennom uken med flere mindre lavtrykk som kommer inn over Sør-Norge fra vest, sier Biseth Granan.

I tillegg er det ventet en del vind på kysten i denne perioden, med perioder med kuling fra sør/ sørvest.

– Det gjelder særlig i kveld, før det nok skal minke det også, sier Biseth Granan.

Temperaturmessig vil det for det meste være på plussiden.

– Men torsdag og fredag ser temperaturen ut til å falle litt, men nedbøren vil nok fortsatt komme som regn på kysten. Man skal derimot ikke så lagt innover før nedbøren kan komme som sludd, sier Biseth Granan.