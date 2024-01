Rema 1000s priskutt er ikke så godt som det ser ut som, og noen varer har bare fått en ørliten prisreduksjon, mener mannen bak siden «Gjerrigknarken».

Rema 1000 er sist ut av butikkjedene til å kutte prisen på over 200 varer. Men priskuttet faller ikke i smak hos alle.

Nettavisen skriver at det i gjennomsnitt er kuttet 2,5 prosent. Blogger Rune «Gjerrigknarken» Nikolaisen trekker fram pommes frites, som har fått et priskutt på 0,6 prosent.

– Jeg synes dette er på kanten til rent lureri. For i butikken vil jo varene merkes med priskutt uansett om det er satt ned 20 kroner eller 20 øre, sier Nikolaisen.

Han viser til at Kiwi på sin side kuttet prisen på 65 varer med minst 20 prosent forrige uke.

Forbrukerrådet sier kuttene er små, og at det er spesielt at Rema har forsvart kuttene ved å understreke at de er reelle og ærlige.

Rema 1000s kategori- og innkjøpsdirektør, Line Aarnes, svarer ikke direkte på Nettavisens spørsmål, men sier at de kutter prisene når de får lavere innkjøpspriser, uavhengig av om priskuttet er lite eller stort.

