26 av 27 EU-land ber om humanitær pause i Gaza-krigen

Avinor anslår at de mistet inntekter på 300 millioner kroner i 2023 som følge av at tobakkskvotene ble halvert, ifølge regjeringen.

– Vi ser i dag hvilke konsekvenser endringene regjeringen gjorde i reglene for salg av tobakk til norske statsborgere bosatt i Norge, har fått for taxfree-salget. Kort tid inn i 2023 ble det rapportert om et markert fall i taxfree-salget generelt, noe som raskt svekket økonomien til norske lufthavner med et betydelig antall millioner, skriver han.