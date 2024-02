Thingnes Bø tangerte Bjørndalen etter utklassingsseier i VM: – Det har vært et eventyr

Johannes Thingnes Bø (30) tok sitt VM-gull nummer 20 da han triumferte inn til seier på fellesstarten i Nove Mesto.

Det betyr at han gikk opp i like mange VM-gull i skiskyting som Ole Einar Bjørndalen tok i sin tid. Gullet på fellesstarten over 15 kilometer var Thingnes Bøs tiende individuelle.

– Det har gått radig med VM-gull de to siste årene. Det er blitt et voldsomt jafs, og dette er blitt en slags minidrøm. Dette verdensmesterskapet har vært et eventyr. Jeg har truffet på både skyting og langrennsform, sa Thingnes Bø til TV 2.

– Jeg har lagt bak meg noen ekstreme år, la han til.

Stryningen er i fryktinngytende form. Selv om han fikk én strafferunde på første liggende, tok han seg nesten opp i ryggen på teten fram til andre skyting.

Fulle hus

Der skjøt han fullt hus. Det ble det også på den første stående skytingen. Da falt de øvrige fra med unntak av latvieren Andrejs Rastorgujevs, som tok seg inn til sølvet. Med 20 av 20 treff hadde han 15,1 sekunder opp til det øverste trinnet på pallen.

30 år gamle Thingnes Bø satte kronen på verket ved å plaffe ned de siste fem blinkene på siste stående også.

Det skjedde foran 40.000 entusiastiske tilskuere på den siste og den grommeste av alle distanser i årets VM i Nove Mesto na Morave.

– Det ble hardt løp, og det profilerte jeg på, mente Thingnes Bø.

Uvel

Bronsen gikk til franskmannen Quentin Fillon Maillet. Han kom 33,0 sekunder bak etter én bom.

Tarjei Bøs siste individuelle VM-gull kom på fellesstarten i Nove Mesto na Morave i 2013. Denne gangen ble det to bom og fjerdeplass med 42,1 sekunder opp til lillebroren.

– Det kjentes bra ut, og jeg er i veldig god form. Jeg og Johannes hadde bestemt oss for å kjøre på litt på førsterunden, og det gjorde vi. Det var mange som forsvant tidlig. Det ble et kjempebra løp, og det var ikke så mye som skilte opp til medalje, sa Tarjei Bø til TV 2.

Vetle Sjåstad Christiansen pådro seg fire bom og ble nummer åtte. Sturla Holm Lægreid ble nummer 17, også han med fire bom.

Johannes Dale-Skjevdal sto over fellesstarten fordi han følte seg uvel lørdag kveld og at han ikke var konkurranseklar søndag.

(©NTB)