Flere innvandrere i jobb eller utdanning etter introduksjonsprogram

65 prosent av nyankomne innvandrere som gikk ut av introduksjonsprogrammet i 2021, var i jobb eller utdanning innen november året etter, ifølge SSB.

Det er den nest høyeste andelen som er målt siden starten av introduksjonsprogrammet i 2004, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Programmet har som mål å gi nyankomne innvandrere grunnleggende ferdigheter i norsk, samt innsikt i det norske samfunnet, for å forberede dem til jobb eller utdanning.

I samme periode økte andelen kvinner i arbeid eller utdanning med 8 prosentpoeng fra 50 til 58 prosent. Økningen for menn var noe mindre, fra 70 til 75 prosent.

– Økningen for begge kjønn samlet er lavere enn for kvinner og menn hver for seg. Dette skyldes først og fremst at kvinneandelen blant de som har avsluttet introduksjonsprogrammet, har økt fra 49 prosent i 2020-kullet til 58 prosent i 2021-kullet, skriver SSB.

