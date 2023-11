Jehovas vitner har besluttet å utvide sitt søksmål mot staten. Saken skal opp for retten i januar.

Nylig ble det kjent at statsforvalteren i Oslo og Viken avviser kravene fra Jehovas vitner om tilskudd på 35 millioner kroner for 2022 og 2023.

Nå har Jehovas vitner besluttet å inkludere dette kravet i sitt søksmål mot staten, skriver Vårt Land.

Det var i fjor det ble kjent at Jehovas vitner går til søksmål mot staten. Det skyldes at de mistet statstilskuddet for 2021, samt registreringen som trossamfunn.

Totalt utgjør tilskuddet for de tre årene 51 millioner kroner. Når rettssaken starter i januar vil Jehovas vitner kreve at staten etterbetaler de, med renter.

– Hva det eksakte beløpet blir med renter, må eventuelt klargjøres når saken er blitt prøvd i retten, opplyser Fabian Fond, talsperson for Jehovas vitners avdelingskontor i Skandinavia, til Vårt Land.

