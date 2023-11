Ifølge Glitre Nett sitt strømkart er 170 strømkunder torsdag ettermiddag berørt av strømstans i Storekvina-området i Kvinesdal. Ifølge nettleverandøren starter feilen klokken 12:18, og de opplyser at feilstedet er lokalisert og at reparasjonsarbeidet har startet og vil pågå uavbrutt til alle har fått strømmen tilbake.

Det var Avisen Agder som først omtalte saken, og en tipser opplyser til dem at de skal ha fått beskjed om at det er noe galt med høyspentlinjen. I tillegg skal det ha blitt observert store gnister.

- Mannen min satt og så ut av vinduet da et område i skogen ble lyst opp av enorme gnister. Det var som et enormt lydnedslag. Naboer løp til for å se hva som skjedde. En strømabonnent på Storekvina ringte til Glitre for å si fra om hvor skaden var skjedd, sier tipseren til Agder.