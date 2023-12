Forbrukerrådet har i høst tatt med seg 35 frokostblandinger av typen müsli eller granola og undersøkt dem grundig i laboratoriet. Testen viser at slett ikke alle er like sunne.

Halvparten av blandingene har mer enn 13 gram sukker per 100 gram, som er kravet for å få nøkkelhullsmerket.

Produsentene bør redusere sukkermengden over hele linja. Aysha Grönberg, klinisk ernæringsfysiolog, Forbrukerrådet

«Haugevis med sukker»

– To av produktene, Coop Musli frukt og nøtter, og First Price crunchy musli, har begge 26 gram sukker per 100 gram müsli. Det betyr at det er mer sukker i disse enn i en sjokolademuffin fra Aunt Mabel (25 g sukker per 100 g’,). Disse har greit med fiber og protein, men inneholder altså haugevis med sukker, og har generelt sett en høyere andel mettet fett, skriver Forbrukerrådet.

Det høye sukkerinnholdet skyldes i stor grad en del tørket og søtet frukt og bær, men i noen er det også tilsatt sjokolade.

Premium Granola med biter av deilig mørk sjokolade og hasselnøtter, lokker Meny. - Dette er ikke tenkt som sunn frokost, svarer kjeden. Foto: MENY

Søtt som sjokolademuffins

Blant de sju sortene som bare får 4 av 10 poeng, finner Jacobs Granola sjokolade og hasselnøtter.

Denne har 15,7 gram fett og 20 gram sukkerarter.

«Her er det lite mettet fett og salt, men veldig høgt sukkerinnhold. Greit med fiber og bra med protein. Inneholder 43 % fullkorn,» lyder begrunnelsen. Se svar fra kommunikasjonssjef i NorgesGruppen ASA lenger ned.

Disse fem får toppscore i testen og er sunne alternativer til annen frokostblanding. Foto: Forbrukerrådet

Testens vinnere

Forbrukerrådet fremhever AXA 4korn blant de fem som deler førsteplassen.

– AXA 4 korn er testens rimeligste, med en kilopris på 32,89 kroner på kjøpetidspunktet. I tillegg inneholder dette produktet minst sukker av alle, er nest lavest på mettet fett, inneholder like mye (eller mer) protein enn de andre testvinnerne, er og hele 100 prosent fullkorn.

Til sammenligning koster Bare Bra Granola eple og kanel og Bare Bra Granola kakao og bringebær henholdsvis 99 kr og 101 kroner per kilo. Disse kommer ellers godt ut i testen hva gjelder lite salt og sukker, lite mettet fett, bra med fiber og protein.

Disse fem får alle 10 av 10 poeng:

Bare Bra Granola eple og kanel

AXA 4 korn (minst sukker av alle)

Bare Bra Granola uten tilsatt sukker kakao & bringebær

Urkraft Havregranola 4-korn

Bare Bra Granola hasselnøtt og kokos

Søt og populær, men for mye fett og sukker for å være en sunn frokost. Foto: Skjermdump

– Produsentene bør redusere sukkermengden over hele linja, sier Aysha Grönberg, klinisk ernæringsfysiolog og seniorrådgiver i Forbrukerrådet.

Se hele testen på Forbrukerrådets side (ekstern lenke) med fullstendig oversikt over produkter, begrunnelse og poengsum. I fjor testet de frokostblandinger. Der havnet Coco Pops, Cornflakes, Smacks og Coco Pops Chocos lengst ned på lista.

Mange av müsli- og granola-typene i butikken har høyt innhold av sukker og fett. Dette er en hjemmelaget granola som du kan lage selv, om du vil kontrollere sukkerinnholdet selv. Foto: Baiba Opule /Forbrukerrådet

Enkelte av blandingene har like høyt sukkerinnhold som bakverk, og den frokosten bør du styre unna om du er opptatt av å spise sunt, sier Aysha Grönberg. Foto: Forbrukerrådet

Dette sier butikkjedene

Kommunikasjonssjef Kine Søyland i NorgesGruppen ASA forsvarer og forklarer jumboplassen til Jacobs Utvalgte granola slik:

– Jacobs Utvalgte skal være produkter hvor smaksopplevelsen står i fokus, og her har vi lagt vekt på at det skal være ingredienser med god smak som mørk sjokolade og ulike typer nøtter. Jacobs Utvalgte Granola med nøtter inneholder åtte prosent nøtter, hvor disse bidrar med noe mettet fett. Det forklarer hvorfor den er testens høyeste på mettet fett. Det er relativt mye sukker, da det som nevnt er den totale opplevelsen av smak og innhold som har vært viktigst, svarer Søyland i en epost.

Kine Søyland, kommunikasjonssjef Foto: Norgesgruppen

– Ikke til hverdags

– Produktet er heller ikke ment å være et hverdagsprodukt, men noe man kan velge når man skal ha den lille ekstra kosen, for eksempel i helgen. Derfor er også designet mer eksklusivt og mindre hverdagspreget enn andre granolaprodukter. Det er heller ikke nøkkelhullsmerket, som jo også er en indikator på at dette ikke er blant de sunneste valgene i hylla.

NorgesGruppen selger også First Price crunchy müsli. Den kommer dårlig ut i testen med like høyt sukkerinnhold som en sjokolademuffins. Søyland skriver:

– Vi er klar over at First Price crunchy müsli har et høyt sukkerinnhold, og vi er i ferd med å se på oppskriften, med mål om redusere sukkerinnholdet. Imidlertid er vi veldig fornøyd med at vi har et meget godt alternativ som vi ser at scorer blant vinnerne også i denne testen; nemlig First Price fruktmüsli. Den er også nøkkelhullsmerket, og blant testens billigste.

Simen Kjønnås Thorsen, kommunikasjonsrådgiver i Coop. Foto: Espen Solli/Coop

– Coop Musli frukt og nøtter ser sunn ut på pakken, men har i følge testen mer sukker enn en sjokolademuffins. Kommentar?

– Vi er den kjeden med størst utvalg og vi tilbyr mange ulike müsli- og granolatyper i vårt sortiment, nettopp for at kundene selv kan velge ut ifra sine egne behov og preferanser, enten formålet er sunnhet eller kos, begynner kommunikasjonsrådgiver Simen Kjønnås Thorsen.

– En annen variant fra dere, Coop Crunchy müsli med blandede bær, får minste poengsum fordi den har mer mettet fett enn de fleste andre produkter, og veldig høyt sukkerinnhold. Kommentar?

– Vi har tillit til at kundene, som eier oss vet at variantene med mest sukker ikke bør være grunnstammen i kostholdet. De fleste av disse variantene inneholder en høy andel tørket frukt, noe som påvirker sukkerinnholdet. Samtidig inneholder de fleste müsliproduktene lite mettet fett og salt, og bra med fiber og protein, svarer Thorsen.

Det siste spørsmålet vi sendte Thorsen på epost lød:

– Hele seks av deres kornblandinger er på versting-lista for høyt sukkerinnhold. Hva tenker dere gjøre med det?

Dette svarer ikke Coop på.

– Vi er ikke overrasket over at Xtra fruktmüsli får god score. Dette er dessuten vår billigste variant, så den er bra for både helsa og lommeboka, avslutter Thorsen.