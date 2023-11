Forsvarsministrene i forsvarssamarbeidet JEF har bestemt at Østersjøen skal patruljeres med om lag 20 krigsskip fra og med fredag, ifølge SVT.

Bakgrunnen er økt trussel mot kritisk undervannsinfrastruktur, og den økte tilstedeværelsen skal sende signaler til Russland.

– Det handler om å drive maritim overvåking. Et 20-talls krigsskip skal være aktive i Østersjøen, men også deler av Nord-Atlanteren, for å ta hensyn til sikkerhetssituasjonen og bedre beskytte kritisk infrastruktur under vann, sier Sveriges forsvarsminister Pål Jonson til SVT.

Norge, som er medlem av JEF, skal delta i dette arbeidet. Beslutningen ble tatt under et sikkerhetstoppmøte på Gotland i oktober, melder TT.

