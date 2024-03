I neste uke blir det trolig avgjort at Kvinesdal kommune overtar stadionanlegget fra Kvinesdal idrettslag. Administrasjonens innstilling er politikerne bør vedta kjøp for et beløp på nesten 9,6 millioner kroner, som tilsvarer restgjelden på anlegget som Kvinesdal idrettslag har i dag.

Beløpet belastes investeringsprosjektet og KIL (Kvinesdal idrettslag, journ.anm) nedbetaler gjelden på anlegget med tilsvarende beløp, før Kvinesdal kommune overtar eiendommene.

Rammen til teknisk drift økes med 2,55 millioner kroner for årlig drift av anlegget. Kommunedirektørens innstilling er også at kommunen foretar en virksomhetsoverdragelse av renholdsstillingen, og at kommunedirektøren får i oppdrag å inngå avtale med KIL om bruk av klubbhuset, samt utarbeide en detaljert plan med kostnadsoverslag for ferdigstillelse av utbygging – friidrett og hovedbane fotball - og legge den frem for politisk behandling.