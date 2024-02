NTB: Nattens viktigste nyheter

– Dette er en uheldig praksis, da det er viktig at oppmerking utformes på en ensartet og konsekvent måte i hele landet, skriver Vegvesenet i et høringsnotat fra januar.

De understreker at formålet med veioppmerking er å regulere trafikken av hensyn til trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø – og at den ikke skal brukes til å uttrykke støtte til politiske eller ideelle saker.

Det får lederen i Oslo Pride, Dan Børke, til å reagere. Han spør når kjærlighet til alle ble et punkt på det politiske spekteret. Børke mener regnbuegatene er et viktig tiltak for å symbolisere et inkluderende samfunn. Pride-lederen etterspør sterkere argumenter.