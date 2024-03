Ferie er ikke nødvendigvis et velkomment avbrekk fra hverdagen for alle sammen. For hver femte nordmann betyr ferier mer ensomhet enn resten av året.

En ny meningsmåling i forbindelse med påskeferien gjennomført av Opinion på vegne av Røde Kors viser at påsken kan være en vanskelig tid for flere.

Seks av ti svarer at de for det meste er hjemme i påsken.

– Mange velger å bli hjemme fordi de ønsker det, men for andre er det ikke det et valg i det hele tatt. Påsken kan bli en stille og vond tid om man ikke føler seg inkludert sosialt. Dessverre vet vi at mange kjenner mer på ensomhet i høytidene enn ellers i året, sier Røde Kors-president Siri Hatlen i en pressemelding.

En tredel av de spurte som bor alene forteller om økt ensomhet i feriene enn ellers i året. Én av ti svarer at de er bekymret for å bli mer ensom under årets påske.

Røde Kors-presidenten har en tydelig oppfordring.

– Ta kontakt med noen du ikke har snakket med på en stund, kanskje en venn, en slektning, en nabo eller en kollega. Alle setter pris på å bli sett. En telefon eller en invitasjon til en tur eller kopp kaffe i feriedagene kan bety mye, sier Hatlen.

(©NTB)